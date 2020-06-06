خلال جلسة المحاكمة بتهمة “الفجور”.. سما المصري ترتدي النقاب في المحكمة وتعرض فيديوهات وصور لغادة عبدالرزاق ورانيا يوسف!

2020/06/06 | 22:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دافعت الفنانة سما المصري عن نفسها من تهمة التحريض على الفسق والفجور الموجهة إليها، وذلك في جلسة محاكمتها، اليوم السبت، أمام المحكمة الاقتصادية.وأنكر دفاع الفنانة بشكل تام ارتكاب موكلته جريمة التحريض على الفسق ونشر مقاطع خادشة للحياء، مشيرا إلى أن هناك فنانات أخريات يرتدين ملابس كالتي ترتديها المصري ولا يتعرضن للمساءلة […]

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