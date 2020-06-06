الركابي يحدد خيارات العراق “الثابتة” في المفاوضات القادمة من امريكا

2020/06/06 | 22:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حدد عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، السبت، خيارات العراق الثابنة في المفاوضات القادمة مع امريكا.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خيارات العراق الثانبة في مفاوضاته القادمة مع امريكا المزمع اجرائها في منتصف حزيران القادم هي احترام وحدة وسيادة البلاد واستقلاليته وان راي العراقي محترم لايتاثر باي دولة سواء اكانت اقليمية […]

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