نائب عن الفتح: لا يحق للكاظمي التصرف بالمفاوضات دون اشراك الشعب

2020/06/06 | 22:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، السبت، انه ليس لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الحق بالتصرف بالمفاوضات دون اشراك الشعب.وقال المياحي في حديث لقناة “العهد” “ليس الكاظمي حق بالتصرف بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي من دون اشراك الشعب بذلك”.و أضاف ان “امريكا لم تقف يوما الى جانب العراق وتدعمه”.

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