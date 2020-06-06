2020/06/06 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم السبت بأن السلطات العراقية قررت إعادة فتح معبر حدودي مع إيران لمدة يومين أسبوعياً.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت إعادة فتح منفذ زرباطية لمدة يومين في الإسبوع".

وأضاف المصدر أن المعبر سيستخدم لمرور "البضائع المهمة والمواد الغذائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقرر إعادة فتح معبر حدودي مع إيران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقرر إعادة فتح معبر حدودي مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).