جائحتان وليست واحدة !

2020/06/06 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زيد الحلي… جائحتان تلفان البلد حاليا ، واحدة مكملة للأخرى ، وهما متشابهتان في الأذية المجتمعية ، ومختلفتان بالتسمية ، وهما ( جائحة كورونا ) و ( جائحة عسر المال ) وشخصيا ، اجد ان جائحة عسر المال ، ساهمت بزيادة حجم طغيان جائحة كورونا ، فعدم التخطيط المالي الصحيح والهدر الحاصل فيه […]

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