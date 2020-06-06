2020/06/06 | 22:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هي ومرضها فقط .. بعد هروب زوجها ووفاة بنتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 22:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هي ومرضها فقط .. بعد هروب زوجها ووفاة بنتها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هي ومرضها فقط .. بعد هروب زوجها ووفاة بنتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).