العراق.. لماذا استقال العامري من عضوية البرلمان؟

2020/06/06 | 22:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تحالف الفتح، السبت، عن اسباب استقالة رئيس التحالف هادي العامري من عضوية مجلس النواب....

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