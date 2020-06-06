شاهد: تحديات العراق المقبلة بعد استكمال حكومة الكاظمي

2020/06/06 | 22:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تمكن اخيرا من اتمام تشكيلته الوزارية ليواصل حركته في اطار تحقيق مطالب ابناء الشعب العراقي بفريق مكتمل....

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