خبير قانوني:تخفيض مجلس الوزراء ايجارات عقارات الدولة خطوة مهمه ويجب تنظيمه بقانون

2020/06/06 | 22:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، تخفيض مجلس الوزراء ايجارات عقارات الدولة خطوة مهمه مؤكدا ضرورة تنظيم صلاحية التخفيض بقانون يرسل الى مجلس النواب.وذكر التميمي في بيان تلقته وكالة صدى , القانون ٥٦ لسنة ٢٠٠٠ وهو الذي عدل قانون ايجار العقار ٨٧ لسنة ١٩٧٩ ونص في الفقرة ٢ من المادة ٤ منه وأجاز لمجلس

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