2020/06/06 | 22:16 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التربية: لا صحة لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 22:16.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لا صحة لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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