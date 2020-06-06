فضيحة جنسية كبيرة ضد الاطفال في المانيا

2020/06/06 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونستر (ألمانيا),-(أ ف ب) – أعلنت شرطة مدينة مونستر في غرب ألمانيا أنها أوقفت 11 شخصاً في عدة مناطق ألمانية يُشتبه بأنهم اعتدوا جنسياً على عدد من الأطفال وبأنهم صوّروا أفعالهم.وتعرّف المحققون على ما لا يقلّ عن ثلاثة أطفال يبلغون 5 و10 و12 عاماً، من بين الضحايا.وأكد قائد شرطة مونستر راينر فورث في […]

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