ميسان تسجل 17 أصابة جديدة  و10 حالات شفاء

2020/06/06 | 22:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، السبت، عن تسجيلها ( 17) إصابةجديدة بفايروس كورونا المستجد، فيما سجلت تزايدا في حالات الشفاء ….وقال بيان عن الدائرة، إنها سجلت اليوم ١٧ أصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى الإصابات موزعة حسب المناطق ( ابو رمانة ، قطاع 28 ، حي النداء ، حي الخليج ، الجديدة ، […]

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