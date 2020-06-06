الجيش الباكستاني يسقط طائرة تجسس هندية

2020/06/06 | 22:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت، أنه أسقط طائرة تجسس هندية مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد في قطاع خانجار الواقع على الخط الفاصل في كشمير.وأوضح الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الطائرة انتهكت المجال الجوي الباكستاني وكانت تقوم بمهمة تجسس.وذكر أن الطائرة الهندية وهي طائرة مراقبة صغيرة، حلقت […]

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