السليمانية: وفاة خطيب جامع بفيروس كورونا

2020/06/06 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأفادت مديرية صحة محافظة السليمانية، اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي، إن "المتوفى خطيب وإمام مسجد سرجنار في السليمانية"، دون مزيد من التفاصيل.

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