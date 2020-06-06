توتر الوضع في لبنان واشتباكات بين المتظاهرين وقوى الامن وسط بيروت

2020/06/06 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دارت إشتباكاتٌ وتوتراتٌ كبيرةٌ وسط بيروت مساء اليوم، بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما حصلت إحتكاكاتٌ بين المتظاهرين وعناصر حزبية يقال أنها تنتمي الى حزب الله وحركة أمل.وإرتفعت حدة التوتر في وسط بيروت بعد سلسلة من الاستفزازات أدت إلى صدامات متعددة تحت جسر الرينغ بين المحتجين والقوى الأمنية من جهة، وبين عناصر حزبية قادمة من […]

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