استثمارات اموال صندوق تقاعد موظفي الدولة

2020/06/06 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تكليفي قبل ايام بورشة الكترونية حول صندوق تقاعد موظفي الدولة، واستثمار امواله.لكن للاسف فان المعلومات شحيحة للغاية حول الصندوق، مما حدا بالزميل بارق شبر وصفه بـ(الصندوق الاسود)، وهو محق في ذلك.

وفعلا فان شبكة الانترنيت لا تزود الا بالقليل حول استثمارات الصندوق، وذلك حسب موقعهم الرسمي.

مع ذلك وددت ان اشارككم ما استطعت الحصول عليه، من خلال بعض محاضر اجتماعات مجلس ادارة الصندوق، المنشورة ضمن التقارير السنوية، وهو ما يعطينا تصور اولي حول اوجه استثمارات الصندوق:

2013

- الاطلاع على نتائج المشاركة في مزاد حوالات الخزانة 1/1/2013 الى 31/7/2013 والعوائد المتحققة.

- كتاب من المصرف العقاري بامكانية الحصول على قرض بمبلغ 200 مليار دولار/ بفائدة 3% وبضمان وزارة المالية، (تم رفض الطلب).

- طلب الشركة العربية للصناعات المضادات الحيوية/ شركة عربية أكاي، قرض بمبلغ 12 مليار، وفائدة 7% ، لمدة 10 سنوات: (لم تتم الموافقة، والاستفسار عن قيمة السهم الواحد).

- طلب من الشركة العالمية للبطاقة الذكية/ كي كارد، بشأن استثمار اموال الصندوق لديها: (تمت الموافقة على ان يكون الشراء بسعر التأسيس).

- كتاب من المصرف الزراعي التعاوني لفتح وديعة ثابتة بمقدار 10 مليار دينار وبفائدة 5.5% لمدة سنة: (تمت الموافقة).

- مصرف الرشيد الادارة العامة/ وديعة ثابتة 3 ترليون، بمعدل فائدة 3% لسنتين: (تمت الموافقة)

- تجديد وديعة مصرف الرافدين/ الفرع الرئيسي

- انشاء وديعة في مصرف الرافدين/ فرع حيفا، والمصرف الزراعي/ الرئيسي.

2016

- مذكرة من الفريق الاستشاري لشراء قطة ارض في الجادرية

- وديعة ثابتة في المصرف الزراعي التعاوني بمبلغ 150 مليار دينار

- عقد اتفاقية تمويل بطاقات الدفع الالكتروني.

2017

- طلبت الخطوط الجوية العراقية، قرض بمبلغ 600 مليار: لشراء طائرات، وكان رد مجلس الادارة (الشركة غير جادة، وان الصندوق بحاجة للاموال، وبالامكان الاقتراض من المصارف...



وسياسات استثمار اموال الصندوق متحفظة جدا وتبحث عن ملاذات امنة لاموال الصندوق بغض النظر عن العائد).

- كتاب الهيئة العليا للحج والعمرة لانشاء مصرف اسلامي: (تم الاعتذار، واوصى المجلس بتقديم دراسة جدوى، والاساس القانوني الذي يخول للهيئة الاستثمار).

- تحويل ودائع مصرف الرافدين والرشيد (250 مليار دينار) الى البنك المركزي العراقي للدخول في مزادات اذونات الخزانة والبنك المركزي.

- كتاب وزراة المالية بامكانية الاستثمار لانشاء نقطة تفتيش كمركي، اوصى المجلس (الاستفسار هل ان منفذ الصفرة دائمي ام لا، وهل يتم استغلاله من الجانب السياسي، وهل توجد دراسة جدوى؟)

- كتاب المصرف الصناعي لانشاء وديعة ثابتة 75 مليار دينار، فائدة 2%، 5 سنوات، قابلة للتجديد، (وافق المجلس).

- وافق المجلس على عرض مصرف الرافدين فتح محفظة استثمارية لتمويل سلف المتقاعدين، بمبلغ 1 ترليون دينار، فائدة 5%.

- الموافقة على كتاب البنك المركزي تأسيس الشركة العامة لضمان الودائع.

* اكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد ـ الجامعة المستنصرية.

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