شركة طيران تلغي رحلات طيران بسبب انتهاك الركاب قواعد “كورونا”

2020/06/06 | 22:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد أسابيع فقط من استئناف رحلاتها الجوية الداخلية، ألغت الناقلة الجوية الإندونيسية “Lion Air” تلك الرحلات مجدداً، مشيرةً إلى وجود مشاكل مع عدم اتباع المسافرين للقوانين المتعلقة بفيروس “كوفيد-19”.واستأنفت مجموعة “Lion Air”، والتي تتضمن أيضاً “Batik Air” و”Wings Air”، رحلاتها ذات المسافات القصيرة ببطء في 10 مايو/أيار، ولكن، لم تستمر تلك […]

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