كردستان تعلن استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد الأحد

2020/06/06 | 22:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كردستان أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، السبت، استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد الأحد، وفق آلية خاصة.وقال عادل في بيان، "يستأنف الدوام الرسمي للمؤسسات والدوائر التابعة لحكومة إقليم كردستان، بدءاً من يوم الأحد 7 حزيران 2020، مع الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا".وأضاف: "تلتزم الوزارات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بالوزارات بعمل 30% فقط من موظفيها وباعتماد نظام التناوب".ودعا الوزارات الخدمية لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع المواطنين والمراجعين بما يمنع التلامس، وتسيير معاملاتهم بعيداً عن الروتين الإداري.كما طالب المواطنين والموظفين بالتقيد بالإرشادات الوقائية لحماية أنفسهم وسلامة عائلاتهم.وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان أعلنت، السبت (6 حزيران 2020)، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

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