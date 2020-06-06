الفنانة اليسا : الألبوم الغنائي الجديد سيحمل

2020/06/06 | 22:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إن ألبومها الغنائي الجديد سيتضمن مفاجأة، والذي سيتم طرحه في الأسواق بعد شهر.المفاجأة هي أن الأغنية الرئيسية للألبوم تحمل اسم “Biography” أو “سيرة ذاتية”، والتي ستتناول قصة حياتها، وأضافت أن الألبوم الجديد سيضم 17 أغنية، وتتعاون فيه مع شركة “روتانا” السعودية للإنتاج الفني والتوزيع.ووعدت جمهورها بحفل ضخم خاص بإطلاق الألبوم مع “روتانا” عبر شبكة الإنترنت، وذلك في حال عدم انتهاء أزمة فيروس “كورونا” المستجد.وأحيت المطربة اللبنانية إليسا، الجمعة الماضية، أولى حفلاتها “الأونلاين- لايف”، التي أطلقتها “الهيئة العامة للترفية” في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات”، باكورة “حفلات الصيف مكملين معاكم”،التي شعارها “خليك بالبيت”.

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