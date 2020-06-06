الرشيد يوجه فروعه باستئناف الدوام الرسمي

2020/06/06 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرف الرشيد فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي يوم غد الاحد.ودعا المصرف في بيان ، موظفي فروعه في بغداد والمحافظات الى استئناف العمل وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية مع التاكيد على اتباع شروط السلامة والوقاية الصحية من فيروس كورونا.

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