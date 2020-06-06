تركيا تسجل 878 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا

2020/06/06 | 23:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت الصحة التركية 21 وفاة و878 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقترب إجمالي الإصابات في البلاد من 170 ألف حالة.وأكدت الوزارة أن عدد حالات الشفاء بلغ 135322 حالة، بعد تسجيل 1922 حالة شفاء جديدة.وأشارت إلى أن نسبة الشفاء بين مرضى كورونا بلغت 80%، مضيفة أن قسما كبيرا من […]

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