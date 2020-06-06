صورتان.. ضبط وثائق لداعش باللغة الإسبانية في ديالى

2020/06/06 | 23:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الحشد الشعبي يوم السبت بالعثور على وثائق لتنظيم داعش باللغة الاسبانية خلال عمليات (ابطال العراق - نصر السيادة) شمالي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات الحشد، وخلال عملياتها الامنية، عثرت على وثائق مكتوبة باللغة الاسبانية في اطراف ناحية قره تبه شمالي ديالى دون ان يتضح مضمون الوثائق حتى الان".

واضاف ان "قوات الحشد احالت الوثائق للجهات المختصة لكشف مضامينها والمعلومات التي تتضمنها".

ونفذت قوات الحشد الشعبية والتشكيلات الامنية خلال الـ72 ساعة الماضية عمليات امنية في شمالي ديالى وشرقي صلاح الدين وجنوب كركوك اطلق عليها (ابطال العراق - نصر السيادة).

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