2020/06/06 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران المدني تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لاجل غير مسمى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران المدني تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لاجل غير مسمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).