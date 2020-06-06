اعتقال متهم بحوزته مادة الكريستال وادوات تعاطي في ذي قار

2020/06/06 | 23:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، اليوم السبت ،عن اعتقال متهم بحوزته مادة الكريستال المخدرة وادوات تعاطي شمالي المحافظة .وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مكتب مكافحة المخدرات في قضاء الرفاعي بالتعاون مع مركز شرطة النصر وفوج الطوارئ الخامس ، قاموا بتنفيذ عملية نوعية […]

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