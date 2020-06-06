برلماني: استشهاد قادة النصر بنى تصورا واضحا لدى السياسيين من التواجد الأمريكي

2020/06/06 | 23:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، السبت، ان استشهاد قادة النصر بنى تصورا واضحا لدى السياسيين من التواجد الأمريكي .وقال السهلاني في حديث لقناة “العهد” ان “استشهاد القادة بنى تصورا واضحا عند السياسيين من التواجد الامريكي و حسم مصير القوات الامريكية في العراق يحتاج الى تلائم سياسي “.و أضاف ان “موقف الفتح […]

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