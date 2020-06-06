2020/06/06 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطل التنس العالمي الصربي نوفاك.. يرغب بزيارة العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطل التنس العالمي الصربي نوفاك.. يرغب بزيارة العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطل التنس العالمي الصربي نوفاك.. يرغب بزيارة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).