الفساد المالي ظاهرة تتجذر ومعالجات ناقصة. - عباس علي العلي

2020/06/06 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي التعدي الصارخ الذي نشهده اليوم على أساسيات ومهمات العمل السياسي والحكومي والاداري في العراق وخاصة في الجانب المالي، يمثل نكسة كبرى لمفهوم الوظيفة الحكومية وتعدي على أخلاقيات الوظيفة العامة التي تشترط القوانين والدستور على حمايتها قبل حماية الموظف نفسه، المال العام له حرمة دستورية سنها دستور 2005 وأعتبر مبدأ المحافظة عليه وصيانته وتنميته واجب على المجتمع والفرد، الفساد المالي وما يمثله من خرق وتجاو ......





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