تقديم دراسة: ماركسية أنطونيو غرامشي الثورية، بقلم ليفيو مايتان - المناضل-ة

2020/06/06 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة لم يمارس أنطونيو غرامشي، إبان حياته، تأثيرا حاسما في الحزب الذي أسهم في بنائه سوى خلال حقبة وجيزة إلى حد ما.



فقبل انشقاق ليفورن (1291)، ومباشرة بعده، تعلق إسهامه النظري والسياسي بوجه خاص بمنطقة تورينو، ووازنته إلى حد كبير هيمنة بورديغا Bordiga على الصعيد الوطني.



ولم يضطلع بدور رئيس في حزبه إلا بدءا من لحظة شنه، بتنسيق مع قيادة الأممية الشيوعية، معركته بقصد تكوين مجموعة قيادية جديدة.



واستمر ذلك حت ......





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