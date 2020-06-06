تحالف الفتح: العامري لن يستلم رئاسة الحشد او اي منصب تنفيذي ومستمر كزعيم للتحالف

2020/06/06 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتح، اليوم السبت، ان رئيسه هادي العامري لن يستلم رئاسة الحشد الشعبي او اي منصب تنفيذي، مشيرا الى انه مستمر كزعيم للتحالف.وقال التحالف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “نود التأكيد ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري ونظرا لمتطلبات المرحلة وضرورات الوضع الراهن قرر الاستقالة من عضوية البرلمان”، مشيرا الى انه “رشح […]

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