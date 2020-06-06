ديالى تسجل 7 إصابات بكورونا للكوادر الصحية

2020/06/06 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ النجف

قررت خلية الازمة في محافظة النجف، اليوم السبت، فرض حظر جزئي للتجوال، فيما حددت الفئات المشمولة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر فرض حظر جزئي يبدأ من الساعة الثانية ظهراً ولغاية السادسة صباحاً ولجميع

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