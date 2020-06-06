ردا على الاعلامى الكويتى نادر المنصور - هشام حتاته

2020/06/06 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هشام_حتاته بهدوء ...



لن تجدوا كاتب واحد محايد وضع الامور فى نصابها الصحيح مثلما هذا المقال :نشر الاعلامى الكويتى نادر المنصور فيديو على اليوتيوب لينضم الى حمله تبخيس مصر واهانتها وانكار الحقائقساورد ماقاله والرد عليه :اولا : مصر اكبر دولة استفادت من حرب تحرير الكويت باسقاط 45 مليار دولار من ديونها .وهذه حقيقة وان كانت 35 مليار فقط والديون كانت لمؤسسات غربية ولم يكن للكويت دولارا واحدثانيا ......





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