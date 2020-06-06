العراق.. الحشد يعثر على وثائق لـداعش باللغة الإسبانية (+صور)

2020/06/06 | 23:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق السبت، العثور على وثائق تابعة لتنظيم "داعش" باللغة الإسبانية، وذلك خلال عمليات دهم وتفتيش طالت أوكارا للتنظيم....

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