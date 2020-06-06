زيباري يؤشر غياب التكافؤ في قضية تفاوضية

2020/06/06 | 23:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم السبت إلى غياب التكافؤ بين وفدي العراق والولايات المتحدة في الحوار الاستراتيجي المرتقب.

وقال زيباري في تغريدة على تويتر، إن "فريق التفاوض الأمريكي أقوى بكثير وأكثر مهنية من الفريق العراقي في الحوار الاستراتيجي".

وأضاف بالقول، "يجب معالجة هذا التفاوت، ويجب أن يكون هناك طرف مكافئ"، مردفاً، "هذه قضية تفاوضية خطيرة للغاية".

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي هشام داود قد قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في 10 حزيران الحالي وقد تكون بمستوى وزير خارجية أو أدنى".

وأضاف أن الجانب العراقي، "سيؤكد خلال تلك المفاوضات على السيادة الوطنية دون التطرق بشكل مباشر إلى انسحاب القوات الأمريكية".

ومن المرتقب أن يتناول “الحوار الاستراتيجي” مصير اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008 والتي مهدت لخروج القوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2011 بعد ثماني سنوات من الاحتلال، كما رسمت طبيعة العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

كما ستحبث واشنطن وبغداد التوصل لاتفاق بشأن مصير القوات الأمريكية في العراق، حيث تضغط إيران على حلفائها في العراق لإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وانسحبت القوات الأمريكية إلى جانب قوات التحالف التي تقودها واشنطن من 6 قوات عسكرية في العراق منذ مقتل سليماني والمهندس.



ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عدداً قليلاً من الجنود.

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