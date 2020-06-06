2020/06/06 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم العالي يوجه بأن تكون الآليات الامتحانية مرنة تحقق الهدف العلمي وتراعي الظرف الراهن للطلبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم العالي يوجه بأن تكون الآليات الامتحانية مرنة تحقق الهدف العلمي وتراعي الظرف الراهن للطلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم العالي يوجه بأن تكون الآليات الامتحانية مرنة تحقق الهدف العلمي وتراعي الظرف الراهن للطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).