تسجيل 26 اصابة جديدة بفايروس كورونا في صلاح الدين

2020/06/06 | 23:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة صلاح الدين، عن تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انه “تم اليوم تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة”.واضافت انه “تم نقل المصابين الى الحجر الصحي”، مشيرة الى ان “الاصابات توزعت بواقع 13عسكريا و […]

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