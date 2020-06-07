الصحة تنعى احد منتسبيها اثر اصابته بفيروس كورونا

2020/06/07 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

نعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، احد منتسبيها بعد وفاته نتيجة اصابته بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنعى فقيدها سلام شندي الناجي الموسوي، وهو مسؤول شعبة التدريب واحد منتسبي

الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في الوزارة، اثر اصابته بفيروس كورونا".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي، السبت، تسجل 7 إصابات بكورونا للكوادر الصحية في ديالى.

وقال المصدر، ان "7 اصابات جديدة سجلت بكورونا من الكوادر الصحية".

واضاف، ان "المصابين في مستشفى الخالص، مستشفى بلدروز،

بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر طبي، السبت، بوفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا في بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "امرأة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى مرجان بمحافظة بابل، تبلغ من العمر 26 سنة، توفيت".

وفي سياق متصل، اشار ال

بغداد اليوم ـ صلاح الدين

أعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، اليوم السبت، عن تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل ظهور 26 أصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة صلاح الدين بينهم

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