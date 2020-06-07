اصابة رئيس جمهورية كازاخستان بفيروس كورونا

2020/06/07 | 00:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان :” ان رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19″ .وأكد بيريك اوالي المتحدث باسم رئيس كازاخستان، عبر “تويتر”، أن “توكاييف البالغ 67 عاما يخضع لفحوص طبية منتظمة، وان السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة”.وأضاف أن “الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته […]

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