2020/06/07 | 00:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسمية عبد الامير يار الله رئيسا لاركان الجيش والشمري نائبا لقائد العمليات المشتركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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