بينها غلق منافذ المحافظة بشكل كامل.. قرارات خلية الازمة في بابل

2020/06/07 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة في محافظة بابل، عدة قرارت بشأن جائحة كورونا جاءت كالاتي: ١- استمرار الحظر الشامل وفق قرارات خلية الأزمة المركزية لمدة اسبوع، اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧ ولغاية يوم السبت الموافق ١٣/ ٦ / ٢٠٢٠ مع التشديد لتطبيقه بصورة دقيقة بحسب الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة من خلال:أ‌- منع التجمعات بأشكالها كافة، […]

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