تامر حسني يكشف كيف أنقص وزنه 14 كيلو

2020/06/07 | 00:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الفنان المصري تامر حسني عن كيفية قضائه فترة العزل المنزلي، قائلاً: “تعاملت مع حظر التجوال كأنه شهر رمضان، وطورت حاجات كتير وأصلحت حاجات لأني آخذ الشيء الإيجابي من أي موقف سلبي، وجلست مع زوجتي وأولادي بشكل أكثر، لأني أحب أستغل الوقت في شيء مفيد”.وأضاف تامر خلال لقائه مع الإعلامية شيرين حمدي على قناة […]

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