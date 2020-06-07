2020/06/07 | 00:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دورتموند يواصل مطاردة بايرن في الدوري الالماني بفوز ثمين ضد هيرتا برلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 00:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورتموند يواصل مطاردة بايرن في الدوري الالماني بفوز ثمين ضد هيرتا برلين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دورتموند يواصل مطاردة بايرن في الدوري الالماني بفوز ثمين ضد هيرتا برلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).