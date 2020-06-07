كويتيون يهاجمون روجينا بسبب (البرنس)

2020/06/07 | 00:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عدد من الناشطين والمتابعين ​الكويت​ بين الممثلة المصرية ​روجينا​ بسبب مشهد لها في مسلسل “البرنس” الذي شاركت في بطولته خلال شهر رمضان الفائت، اتهموها فيه بأنها أساءت للكويت وشعبها.وظهرت روجينا في الصورة التي تمّ تداولها، بشخصية “فدوى”، كتب عليها عن لسانها “الكويت للكويتيين يا حظي، مهو لولا المصريين كان زمانها للمصريين يا عمري”.[…]

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