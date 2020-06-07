مساعي مصرية لتوطيد الاستقرار والسلام في ليبيا

2020/06/07 | 00:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت #مصر، اليوم، في مؤتمرٍ صحفي بالقاهرة، مبادرةً جديدة لتوطيد السلام والاستقرار في #ليبيا، ودعت لوقف إطلاق النار بين كافة أطراف الصراع على الأراضي الليبية.وضم المؤتمر الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” مع قائد الجيش…

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