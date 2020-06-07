2020/06/07 | 00:43 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب يوسف الكلابي يقدم استقالته من مجلس النواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 00:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب يوسف الكلابي يقدم استقالته من مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب يوسف الكلابي يقدم استقالته من مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).