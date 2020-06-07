بايدن: 20 مليون أمريكي يدفعون ثمن “فشل ترامب”

2020/06/07 | 00:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.ويرى بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، أن ترامب فشل في الاستجابة لتحذيرات الخبراء بشأن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.وكتب على “تويتر”: “تم تحذير دونالد ترامب، لكنه […]

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