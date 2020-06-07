عضو بالوطني الكردستاني: العراق لا يستطيع العيش بدون ايران

2020/06/07 | 00:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السروجي، ان العراق لايستطيع العيش من دون دولة ايران.و قال السروجي في حديث لقناة “العهد” ان “أعضاء وفد التفاوض مع امريكا اختارهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي”.و أضاف ان “وفد التفاوض ليس سياسيا بل هو وفد مهني مخت”.

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