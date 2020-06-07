محافظ ذي قار يكلف نائبه بتشكيل لجنة للحوار مع ممثلي المتظاهرين والناشطين

2020/06/07 | 00:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف محافظ ذي قار ناظم الوائلي، نائبه الاول بتشكيل لجنة للحوار مع ممثلي تنسيقيات المتظاهرين والناشطين في المحافظة.

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