الكلابي يعلن استقالته من مجلس النواب

2020/06/07 | 01:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب يوسف الكلابي، الاحد، عن استقالته من عضوية مجلس النواب، معتبراً أن النظام الجديد اضاف شكلا آخر من اشكال الظلم وهو نظام المحاصصة.

وقال الكلابي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "منذ بداية 2019 وحينما تشرفت ان اكون نائبا يمثلكم في مجلس النواب عملت جاهداً على ان اشارك في رفع الظلم عنكم وعن مناطقكم ولكني وبعد ما حدث ويحدث ايقنت ان مسيرة الاضطهاد بحقكم مستمرةٌ منذ عقود طويلة وقد اضاف هذا النظام الجديد شكلا آخر من اشكال الظلم وهو نظام المحاصصة الذي لا يخسر فيه سوى ابناء الوسط والجنوب".

وأضاف "نفطكم ودماؤكم رخيصةٌ في هذا النظام واستمراري في البقاء كفرد ضمن هذه الماكنة الكبيرة من المحاصصة يجعلني شريكاً في ظلمكم واضطهادكم".

وتابع الكلابي "اعلن لكم استقالتي من مجلس النواب وانعى لكم اي فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي وسابقى على العهد مكافحاً من اجل حقوقكم بكل ما اوتيت من وسيلة".





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