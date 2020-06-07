2020/06/07 | 01:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين أول دعوة لزيارة الكويت بعد ساعات قليلة من منحه الثقة في البرلمان وزيراً في حكومة مصطفى الكاظمي.وذكر بيان للخارجية أن حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية فؤاد حسين يتلقى أول دعوة لزيارة الكويت بعد ساعات قليلة من منحه الثقة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية فؤاد حسين يتلقى أول دعوة لزيارة الكويت بعد ساعات قليلة من منحه الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).