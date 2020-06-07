2020/06/07 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال الكلابي في بيان، "يا ابناء...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
يوسف الكلابي يعلن استقالته من مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلن النائب يوسف الكلابي، الاحد، استقالته من مجلس النواب.
وقال الكلابي في بيان، "يا ابناء...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
يوسف الكلابي يعلن استقالته من مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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