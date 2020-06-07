يوسف الكلابي يعلن استقالته من مجلس النواب

2020/06/07 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن النائب يوسف الكلابي، الاحد، استقالته من مجلس النواب.

وقال الكلابي في بيان، "يا ابناء...





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